Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,674 EUR +0,77% (24.08.2021, 09:03)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,684 EUR +0,39% (24.08.2021, 09:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In immer mehr Bundesländern würden die Sommerferien und damit die klassische Hochzeit für Urlaubsreisen enden. In der Vergangenheit seien die Sommermonaten für Lufthansa & Co praktisch die Lizenz zum Geldrucken gewesen. In Zeiten von Corona sei dies anders - wie auch die aktuellen Prognosen der Analysten für das dritte Quartal verdeutlichen würden.Demnach würden die Experten für die Zeit zwischen 1. Juli und 30. September mit einem Umsatzanstieg von 3,2 Milliarden Euro im zweiten Quartal auf 5,2 Milliarden Euro rechnen. Beim EBITDA werde nun immerhin ein Plus von 146 Millionen Euro erwartet, im Frühjahr habe die Lufthansa noch einen operativen Verlust von 393 Millionen Euro verbucht. Das Nettoergebnis dürfte allerdings auch im dritten Quartal wieder tiefrot ausfallen. So würden die Experten aktuell von einem Fehlbetrag in Höhe von 429 Millionen Euro ausgehen, beziehungsweise 0,83 Euro je Aktie.Die Prognosen der Analysten würden einmal mehr verdeutlichen, in welch schwieriger Lage sich die Lufthansa befinde. Da der MDAX-Konzern in den kommenden Wochen und Monaten wohl eine größere Kapitalerhöhung durchführen werde, könnte weiterer Abgabedruck entstehen. Anleger sollten weiterhin nicht ins fallende Messer greifen, sondern an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 24.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: