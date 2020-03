Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,165 EUR -2,54% (11.03.2020, 16:11)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,125 EUR -8,37% (11.03.2020, 16:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Ausbreitung des Coronavirus bringe Fluggesellschaften und damit auch die Lufthansa in schwere Turbulenzen. Aus Angst vor der Epidemie würden Kunden gekaufte Tickets verfallen lassen, die Buchungen würden einbrechen, und Vorstandschef Carsten Spohr wolle etliche Flüge streichen. Dem Schrecken an der Börse sei die Lufthansa-Aktie vorausgeflogen - tief nach unten. Seit dem Jahresanfang notiere der Titel mehr als 36 Prozent im Minus. Nur die Aktie von Daimler habe sich im DAX seitdem noch schlechter entwickelt.Die Lufthansa habe ihre Ankündigungen wahrgemacht und aufgrund des Coronavirus 23.000 Flüge in der Zeit bis zum 24. April gestrichen. Weitere Annullierungen seien sowohl für diese Wochen als auch für einen späteren Zeitraum zu erwarten, habe der Konzern am Mittwoch in Frankfurt erklärt. Die Kapazitätsanpassungen würden hauptsächlich Europa, Asien und den Nahen Osten betreffen. Bei den Streichungen werde darauf geachtet, sämtliche Ziele mit mindestens einer Gruppen-Airline erreichbar zu halten. Der Konzern habe rund 780 Flugzeuge in der Flotte, die im vergangenen Jahr durchschnittlich 3.226 Flüge pro Tag absolviert hätten.Aktuell notiere die Lufthansa-Aktie gut ein Prozent im Minus bei 10,32 Euro. Damit habe der DAX-Titel am heutigen Mittwoch sämtliche Gewinne vom Vormittag wieder abgegeben. Die Lufthansa-Aktie habe ein neues 3-Jahrestief erreicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: