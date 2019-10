(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Gesunkene Ticketpreise, teures Kerosin und der Abschied vom Riesenflieger A380 hätten dem Lufthansa-Wettbewerber Air France-KLM (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) im Sommer einen Gewinneinbruch eingebrockt. An der Börse seien die Nachrichten zunächst schlecht angekommen. Die Aktie habe um 8% nachgegeben. Auch Lufthansa sei eingeknickt. Doch das Blatt habe sich gewendet.Unter dem Strich habe Air France-KLM im dritten Quartal einen Überschuss von 366 Millionen Euro und damit weniger als halb so viel wie ein Jahr zuvor verbucht. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn sei um 16 Prozent auf 900 Millionen Euro gesunken und habe damit die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten verfehlt.Für das Gesamtjahr rechne Konzernchef Benjamin Smith bei den Treibstoffkosten mit einem Anstieg um 600 Millionen auf 5,5 Milliarden Euro.Unterdessen versuche der Manager gegenzusteuern. So wolle er die um Währungs- und Spritpreis-Schwankungen bereinigten Stückkosten der Airline senken - allerdings um maximal ein Prozent.Die Lufthansa müsse sich im intensiven Wettbewerb nicht verstecken. Das spiegele sich auch im Aktienkurs wider, der zuletzt merklich zugelegt habe. Als nächste Hürde warte nun der Widerstand im Bereich 17 Euro. Gelinge das Break, könnte es einen zeitnahen Angriff auf die 200-Tage-Linie (aktuell: 17,64 Euro) geben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.