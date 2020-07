Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Durch das kürzlich beschlossene Rettungspaket über 9 Mrd. Euro sei eine Insolvenz des deutschen Luftverlehrskonzerns ausgeschlossen. Ein Baustein des Deals beinhalte jedoch auch den Staatseinstieg über eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der Altaktionäre. Dies habe deutliche Auswirkungen auf den Wert der aktuell ausstehenden Aktien.Damit der Bund auf eine Beteiligung von 20% komme, müsste er rund 119,5 Mio. neue Lufthansa-Aktien erhalten. Dadurch würde sich die Zahl der Anteilscheine von 478 auf knapp 597,5 Mio. Stück erhöhen. Der Wert des gesamten Unternehmens werde sich demnach auf deutlich mehr Akten aufteilen, auch der Gewinn je Aktie und Dividenden (die hoffentlich irgendwann einmal wieder gezahlt werden könnten) würden davon natürlich betroffen sein.Kurzfristig habe die Kapitalerhöhung (deren Zeitpunkt noch nicht festgelegt sei) allerdings auch einen deutlichen Effekt auf den Lufthansa-Kurs, denn die neuen Aktien an den Bund würden für nur 2,56 Euro ausgegeben. Der niedrige Preis sei wohl als Kompensation für den anfangs relativ niedrigen Zinssatz für die stille Einlage gedacht - und wohl auch damit die Steuerzahler nicht ähnlich wie beim historisch schlechten Deal bei der Commerzbank-Rettung erneut satte Kursverluste schlucken müssten, sondern einen ordentlichen Puffer hätten.Noch dauere es natürlich, bis die Kapitalerhöhung durchgeführt werde. Dennoch sollten sich Anleger die kurz- und langfristigen Nachteile des Rettungsdeals stets vor Augen halten. Deshalb und aufgrund der eher trüben Perspektiven rate "Der Aktionär" weiter von einem Kauf der Lufthansa-Aktie ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link