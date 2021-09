Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Lufthansa.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,167 EUR +1,78% (13.09.2021, 20:27)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,163 EUR +1,54% (13.09.2021, 17:43)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer zwischenzeitlichen Erholung sei die Lufthansa-Aktie innerhalb eines halben Jahres wieder deutlich abgesackt. Analysten hätten sich zuletzt skeptisch bezüglich der Luftfahrt-Branche geäußert. Am heutigen Montag gebe es Meldungen von Fraport und Co, die unterstreichen würden, wie dramatisch die Situation noch immer sei.Trotz Reisewelle und gelockerter Corona-Regeln seien Europas Luftfahrt-Drehkreuze noch immer weit von ihren Passagierzahlen vor der Pandemie entfernt. Knapp 3,4 Millionen Fluggäste am Frankfurter Flughafen hätten ein Minus von 51 Prozent im Vergleich zum August 2019 bedeutet, wie der Betreiber Fraport mitgeteilt habe.Der Londoner Airport Heathrow liege nach eigenen Angaben sogar um 71 Prozent unter dem Wert von vor zwei Jahren. Sei man 2019 noch der verkehrsreichste Flughafen Europas gewesen, so sei der größte britische Airport nun auf Platz zehn abgerutscht.Dabei sei der August für beide Flughäfen der beste Monat seit Beginn der Corona-Krise gewesen: Fraport habe ein Plus von 123 Prozent im Vergleich zum August 2020 gezählt. In Heathrow sei die Passagierzahl zum Vormonat um 48 Prozent gestiegen.Fraport-Chef, Stefan Schulte, gehe nach dem Reiseaufschwung im Sommer von einem "schwierigen Winter" aus, wie er vor einigen Tagen gesagt habe. Für das laufende Jahr rechne er in Frankfurt insgesamt mit "unter 20 bis 25 Millionen" Fluggästen. 2020 sei das Aufkommen auf weniger als 19 Millionen eingebrochen, nachdem der Flughafen 2019 mit mehr als 70 Millionen ein Rekordjahr verzeichnet habe.Die Zahlen seien in dieser Form erwartet worden. Das erkläre, warum die Aktienkurse der betroffenen Unternehmen heute leicht im Plus lägen. Allerdings zeige sich einmal mehr: Die Situation im Luftfahrt-Geschäft bleibe schwierig. Die Lufthansa könnte schon bald wieder eine Finanzspritze benötigen."Der Aktionär" meine: Wer unbedingt in die Branche investieren wolle, dürfte mit Fraport momentan besser bedient sein. Die Aktie überzeuge derzeit unter anderem mit dem stärkeren Chartbild. Wichtig wäre, dass die 200-Tage-Linie hält, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2021)(mit Material von dpa-AFX)