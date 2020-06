Der DAX habe von seinem am Dienstag ausgebildeten Hoch rund 9% nachgegeben. Es sei dem Index jedoch gelungen, den Rückgang bei 11.800 Punkten zu stoppen und wie man unten im Chart sehen könne, sei dieses Niveau mit früheren Kursreaktionen sowie der Untergrenze der Overbalance-Struktur gekennzeichnet. Die laufende Korrektur habe dem Umfang des vorherigen größten Rückgangs entsprochen und später habe eine Erholung eingesetzt. Dies sei ein ermutigendes Zeichen für die Bullen. Andererseits sei die 50-Stunden-Linie im Begriff, die 200-Stunden-Linie von oben nach unten zu schneiden. Ein solches Muster werde als "Death Cross" bezeichnet und gelte als bärisches Signal. Allerdings handele es sich oft um ein spätes Signal und die Anleger sollten ihm nicht viel Glauben schenken, es sei denn, man sehe einen erneuten Durchbruch unter die untere Grenze der Overbalance-Struktur.



Als das US-Gericht vor kurzem die Verwendung von Herbiziden auf Dicamba-Basis verboten habe, habe es den Landwirten erlaubt, das Produkt bis Ende Juli zu verwenden. Nun habe das Center for Food Safety Berufung gegen die Entscheidung eingelegt und das Gericht aufgefordert, den Verkauf von Herbiziden auf Dicamba-Basis sofort zu verbieten. Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) und BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) würden zu den Unternehmen gehören, die Herbizide auf Dicamba-Basis herstellen würden.



Dem "L'Echo"-Bericht zufolge seien die Gespräche zwischen der Deutschen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) und der belgischen Regierung ins Stocken geraten. Beide Parteien hätten über die staatlichen Beihilfen für die Fluggesellschaft diskutiert und hätten sich nicht auf die Sanktionen einigen können, die der Lufthansa drohen würden, falls sie gegen die Bedingungen des Abkommens verstoßen sollte.



Die Analysten von M.M. Warburg hätten eine negative Bewertung für MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) veröffentlicht. Es habe geheißen, dass die jüngste Kurserholung der MTU-Aktie nicht den Pessimismus der Kommentare von den Führungskräften der Branche widerspiegele. Die Aussichten für die Luftfahrtindustrie hätten sich nicht wesentlich verbessert, da die Flugzeughersteller aufgrund der Covid-19-Pandemie beschlossen hätten, ihre Produktion zurückzufahren. Die Empfehlung für die Aktie sei von "halten" auf "verkaufen" angepasst worden. Das Kursziel sei auf 128 EUR festgesetzt worden.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) plane, die Schließung von Filialen zu beschleunigen, um Kosten zu sparen. Durch die Schließungen sollten rund 200 Millionen EUR eingespart werden. (12.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte eröffneten heute mit bärischen Gaps und vertieften damit die gestrigen Rückgänge, so die Experten von XTB.Die meisten der wichtigsten Indices aus Europa würden jedoch wieder in die Gewinnzone notieren. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde rund 0,5% höher gehandelt, während der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) rund 3% an Wert verliere (die polnische Börse sei gestern geschlossen geblieben).Die Bundesregierung habe sich Berichten zufolge auf eine Mehrwertsteuersenkung geeinigt. Die Maßnahme sei in das zweite deutsche Konjunkturpaket aufgenommen worden. Gegenwärtig würden Gespräche über die Umsetzung des Pakets stattfinden.