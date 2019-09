Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Ungewohntes Bild in Frankfurt: Überflieger-Aktien wie VARTA und adidas würden teils deutlich an Wert verlieren - das VARTA-Papier sei heute acht Prozent günstiger zu haben als noch am Montag -, Rohrkrepierer hingegen seien gesucht und würden kräftig steigen. Darunter die Deutsche Bank, aber auch die Aktie der Lufthansa.Anleger am deutschen Aktienmarkt hätten sich am Dienstag von Kursgewinnern der vergangenen Monate getrennt und stattdessen auf die Verlierer gesetzt. So hätten mit Continental und Lufthansa zwei Titel ganz vorn im DAX gelegen, die im August auf den tiefsten Stand seit sechs beziehungsweise zweieinhalb Jahren gefallen seien. Conti hätten sich um 4,2 Prozent und Lufthansa um 3,4 Prozent erholt.Zu den größten Verlierern hätten dagegen adidas mit einem Abschlag von 2,7 Prozent gezählt. Die Papiere würden zu den stärksten DAX-Gewinnern 2019 zählen. Ähnlich das Bild im MDAX, wo Anleger bei den seit Jahresbeginn stark gestiegenen Papieren von Carl Zeiss Meditec, Sartorius und Scout24 Gewinne mitgenommen hätten. Gesucht gewesen seien dagegen die zuletzt schwachen Aktien von KION, FUCHS PETROLUB und Siltronic.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.