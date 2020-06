Ähnlich schwach sei der Handelstag für Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) verlaufen, nachdem ein Gericht in den USA eine unter Einschränkungen erteilte Zulassung für den Unkrautvernichter Dicamba wieder aufgehoben habe.



Ein wahres Kursfeuerwerk habe dagegen die Fluglinie American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) (+41,1%) erlebt, die aufgrund der steigenden Nachfrage nach Inlandsflügen ihren Betrieb ab Juli wieder etwas hochfahren wolle.



Zulegen können hätten auch die Anteile von eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) (+6,3%), nachdem die Online-Handelsplattform ihren Geschäftsausblick deutlich nach oben revidiert habe.



Nach US-Börsenschluss hätten der Kommunikationsdienstleister Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) (-4,9%) und Chiphersteller Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) (-0,2%) ihre Quartalsberichte vorgestellt. Während Slack trotz übertroffener Markterwartungen die Verluste im nachbörslichen Handel deutlich ausgeweitet habe, habe sich Broadcom nach soliden Zahlen wenig bewegt gezeigt. (05.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Wie die Deutsche Börse AG gestern Abend bekannt gab, wird die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) vom 22. Juni an im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) der mittelgroßen Werte gelistet sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Gründungsmitglied werde wie erwartet vom Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ersetzt. Die Entscheidung der deutschen Regierung gegen eine Kaufprämie für abgasarme Verbrennungsmotoren habe gestern für Verunsicherung im Automobilsektor gesorgt. Die Anteile von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) hätten am DAX-Ende rund 4% verloren.