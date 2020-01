Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa denke Insidern zufolge nach dem Verkauf ihrer Catering-Sparte über einen Börsengang ihres Wartungsgeschäfts nach. Eine Abspaltung der Sparte Lufthansa Technik solle den Börsenwert des deutschen Luftverkehrskonzerns nach oben treiben, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch berichtet und sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen berufen. Die Prüfung sei noch in einem frühen Stadium und es gebe noch keine Entscheidung. Ein Lufthansa-Sprecher habe die Angelegenheit nicht kommentieren wollen.Laut Bloomberg-Intelligence-Analyst George Ferguson habe die Sparte einen Unternehmenswert von rund 7,5 Mrd. Euro. Der Lufthansa-Konzern insgesamt werde an der Börse derzeit mit nur 6,9 Mrd. Euro bewertet. Die Konzernführung arbeite derzeit an einem Umbau ihrer Konzernstruktur, bei der die einzelnen Geschäftsfelder als einzelne Teile unterhalb einer sogenannten Holdinggesellschaft aufgehängt sein sollten.Anleger könnten in der Lufthansa-Aktie weiter mit einem Stopp bei 13,40 Euro investiert bleiben. Das chartechnische Bild habe sich in den vergangenen Tagen aber deutlich verschlechtert. Erst ein nachhaltiger Sprung über die 200-Tage-Linie wäre ein charttechnischer Befreiungsschlag, so Marion Schlegel vonm Anlegermgazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: