Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Eine der Bedingungen der EU-Kommission für die Genehmigung der üppigen Staatshilfen für die Lufthansa sei gewesen, dass die Kranich-Airline einige ihrer - in normalen Zeiten begehrten - Start- und Landeslots an den Flughäfen in Frankfurt und München abgeben müsse. Das Fachportal aero.de bringe nun den britischen Billigflieger easyJet als möglichen Abnehmer ins Spiel. Konzernchef Johan Lundgren habe gegenüber der "Mail on Sunday" betont, man werde "Gelegenheiten zu Wachstum" nicht ungenutzt verstreichen lassen. easyJet habe sich bereits Slots der strauchelnden Norwegian in London-Gatwick gesichert und werde dort ab Sommer 71 Flugzeuge stationieren. Da man ab September weitere neue Flugzeuge von Airbus übernehmen werde, sei der Vorstand dafür auf der Suche nach attraktiven Standorten.Lundgren habe im Interview zudem erklärt: "Diese Krise wird bestimmte Marktteilnehmer schwächen." Er sehe indes für eine Airline gute Wachstumschancen, da sich etwa zwei Drittel des Netzwerks des Billigfliegers mit dem "ineffizienter" Vollservice-Konkurrenten überschneide.Das Marktumfeld für die Lufthansa bleibe rau. Zudem belaste die Nachricht, dass sich der Vorstand die Genehmigung für eine größere Kapitalerhöhung einholen wolle. Das Chartbild habe sich mittlerweile wieder deutlich eingetrübt. Ein Kauf dränge sich vorerst nicht auf. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 9,50 Euro beachten. Wer bei easyJet an Bord sei, platziere den Stoppkurs bei 8,80 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: