Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,765 EUR -2,73% (12.03.2021, 15:53)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,81 EUR -2,48% (12.03.2021, 15:39)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach einer beeindruckenden Rally seit der Meldung über einen ersten Corona-Impfstoff von BioNTech befinde sich die Lufthansa-Aktie aktuell in einem - charttechnisch gesunden - Konsolidierungsmodus. Die Hoffnung auf eine deutliche Besserung der für die Luftfahrt schwierigen Lage steige dank der Impffortschritte in vielen Ländern - außer in Deutschland.Indes habe heute die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider gemeldet, dass die Kranich-Airline plane, in diesem Sommer ihre Kreditkarten-Tochter Airplus zu verkaufen. Überraschend käme dieser Schritt nicht, im Geschäftsbericht 2020 sei bereits zu lesen gewesen: "Verkäufe von Nicht-Airline-Gesellschaften wie Airplus werden geprüft und bewertet." Der Meldung zufolge hoffe die Lufthansa, mit dem Verkauf von der Kreditkarten-Tochter, die aktuell fast 50.000 Firmenkunden betreue, knapp 1 Mrd. Euro einzunehmen.Die aktuelle Lage sei schwierig und die Wahrscheinlichkeit, dass die für den Konzern so wichtigen Geschäftsreisen über Jahre hinweg weit unter dem Vor-Corona-Niveau verharren würden, hoch. Dementsprechend bleibe die Lufthansa-Aktie ein sehr heißes Eisen. Wer dabei sei, sollte seine Position unverändert mit einem Stopp bei 9,50 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2021)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: