Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von 19,00 Euro auf 11,80 Euro.Die Fluggesellschaft habe infolge der schwachen Nachfrageentwicklung, verursacht von Covid-19, für die nächsten Wochen eine Kapazitätsreduzierung von bis zu 50% angekündigt. Die Lufthansa habe im Jahr 2019 145,2 (pro Monat: 12,1) Mio. Fluggäste (+2,3% y/y) befördert, 360 (pro Monat: 30) Mio. Sitzkilometer (+2,9% y/y) angeboten sowie 297 (pro Monat: 24,7) Mio. Sitzkilometer (+4,2% y/y) verkauft. Bereits in der Vorwoche habe die Airline Sparmaßnahmen bei Personal- und Sachkosten bekannt gegeben.Während Diermeier erwarte, dass die Lufthansa die Ziele für das Geschäftsjahr 2019 (Zahlen würden am 19.03. vorgelegt) erfüllt habe, würden die Zahlen insbesondere für das erste und zweite Quartal (Q2) 2020 seines Erachtens äußerst schwach ausfallen. Die Nachfrageschwäche und der damit einhergehende Umsatzrückgang würden nach Meinung des Analysten bei weitem nicht durch die niedrigeren Ölpreise kompensiert werden können. Da die Lufthansa im Branchenvergleich finanziell und bilanziell überdurchschnittlich gut aufgestellt sei, gehe Diermeier jedoch davon aus, dass sie letztendlich von der von Covid-19 ausgehenden Marktbereinigung profitieren werde. Seine Prognosen habe der Analysten deutlich gesenkt (u.a. EPS 2020e: 1,09 (alt: 2,93) Euro; EPS 2021e: 2,16 (alt: 3,32) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Lufthansa-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 09.03.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: