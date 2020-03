Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,738 EUR +0,95% (17.03.2020, 15:43)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,852 EUR +3,51% (17.03.2020, 15:57)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die LupeLufthansa arbeite nach eigenen Angaben an einer "Luftbrücke" zur Warenversorgung für ganz Deutschland. "Die Krisenstäbe von Lufthansa und Bundesregierung schalten sich jetzt zusammen und planen konkrete Sonderflüge für Passagiere", habe Lufthansa-Chef Carsten Spohr der "Bild" gesagt. "Parallel werden die Crews eingeteilt und über ihre Sondereinsatzpläne informiert. Die 747-Flotte und LH Cargo spielen Szenarien durch, wie und wo unsere Jumbos für Frachtflüge eingesetzt werden können. Auch hier läuft Crewplanung parallel", so Spohr weiter.Spohr habe zudem versprochen, dass die Lufthansa "alles dafür tun" werde, um auch die Lieferketten für die Versorgung der deutschen Bevölkerung aus der Luft aufrechtzuerhalten. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Luftbrücke für ganz Deutschland", so Spohr. Eine Boeing 747-8 könnte maximal 60 Tonnen Güter transportieren und sei am wirtschaftlichsten auf Interkontinentalstrecken einsetzbar, so der DAX-Konzern gegenüber der "Bild".Für die gestrandeten Urlauber habe die Bundesregierung derweil eine beispiellose Rückholaktion für Tausende Deutsche gestartet. Außenminister Heiko Maas habe am Dienstag von einer "Luftbrücke" vor allem für Urlauber in Marokko, der Dominikanischen Republik, den Philippinen, Ägypten und auf den Malediven gesprochen. Für die in den nächsten Tagen geplanten Rückholflüge wolle die Regierung bis zu 50 Millionen Euro ausgeben.Die Lufthansa-Aktie habe sich am heutigen Dienstag etwas stabilisiert. Am Nachmittag notiere der Titel sogar leicht im Plus. DER AKTIONÄR sehe kaum eine europäische Fluggesellschaft so stark gerüstet wie die Lufthansa.Anleger sollten die Lufthansa-Aktie auf die Watchlist packen und eine Stabilisierung der Märkte abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link