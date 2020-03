Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Warren Buffett sei der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Seine Strategie sei es stets gewesen, sich bei stark aufgestellten Unternehmen mit guten Perspektiven möglichst günstig einzukaufen und nach einigen Jahren davon zu profitieren. So habe er als einer der wenigen 2008 in Bankaktien wie Goldman Sachs investiert.Aktuell würde sich für einen passionierten Schnäppchenjäger wie Buffett natürlich der arg gebeutelte Reisesektor anbieten. Natürlich müsse man hierbei allerdings auch anmerken, dass Buffett traditionell eher auf US-Aktien setze. Größere Beteiligungen an deutschen Konzernen habe es in den vergangenen Jahren kaum gegeben, Munich Re und LANXESS seien hier zwei der wenigen Ausnahmen gewesen.Zudem sei er gerade bei Airlines immer sehr vorsichtig, da er schon mehrfach betont habe, dass dies ein sehr schwieriges volatiles Geschäft sei. Dennoch sei er vor einigen Jahren bei einigen gebeutelten US-Airlines eingestiegen.Einem Value-Investor wie Buffett dürfte bei der Lufthansa natürlich die enorm günstige Bewertung gefallen. Der DAX-Konzern, der in den vergangenen Jahren Nettogewinne von 1,5 bis knapp zwei Milliarden Euro eingefahren habe, sei aktuell an der Börse nur noch mit 4,5 Milliarden Euro bewertet. Das liege auch weit unter dem Wert der eigenen Flugzeuge.Auch wenn Buffett selbst wohl weiterhin eher in seinem Heimatland auf Schnäppchenjagd gehen werde - mit dem Milliardär Heinz Hermann Thiele sei bereits ein ähnlich strategisch denkender Investor mit zehn Prozent beim DAX-Konzern eingestiegen.Auch für den "Aktionär" sei die Lufthansa-Aktie derzeit ein absolutes Schnäppchen. Mutige Anleger mit einem langen Atem können allmählich wieder erste, kleinere Positionen aufbauen, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link