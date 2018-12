Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,26 EUR -1,12% (03.12.2018, 16:17)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,27 EUR -1,48% (03.12.2018, 16:32)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fluggesellschaft Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Analysten hätten vergangene Woche erneut die Lufthansa-Aktie unter die Lupe genommen und das Papier hochgestuft. An der Börse würden die positiven Einschätzungen heute nichts helfen, der DAX-Titel rutsche knapp zwei Prozent auf 21,10 Euro nach unten. Das dürfte vor allem daran liegen:a) Obwohl es langfristig gesehen kaum einen gegenläufigen Effekt zwischen Ölpreisen und der Lufthansa-Aktie gebe (die Airline sichere sich umfassend gegen die Öl-Preisschwankungen ab), reagiere das Papier häufig an einzelnen Handelstagen oder über kurze Perioden hinweg auf die Ölpreise, wenn diese stark ausschlagen würden. So wie heute. WTI-Öl springe aufgrund der Annäherung im Handelsstreit zwischen USA und China rund fünf Prozent nach oben.b) Andererseits drücke das Chartbild (noch) etwas auf die Stimmung. Das Papier der Kranich-Airline habe nach langem Sinkflug endlich den Boden gefunden. Jedoch sei die Lufthansa-Aktie noch nicht endgültig aus dem Abwärtstrend ausgebrochen. Heute sei es erneut die Abwärtstrendlinie im Bereich 21,20 Euro, die dem Titel zum Verhängnis werde. Die 90-Tage-Linie liege ebenfalls auf diesem Niveau.Hier können Anleger jetzt wieder bei der Lufthansa-Aktie zugreifen, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 27 Euro. (Analyse vom 03.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link