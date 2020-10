Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die aktuelle Nummer 1 über Europas Luftraum sei derzeit Turkish Airlines. So habe Eurocontrol zwischen dem 13. und dem 27. Oktober 540 Flugbewegungen der Fluggesellschaft über Europa registriert, woraus sich ein kleines Minus von drei Prozent im Vergleich zu den Vorwochen ergebe. Damit habe Turkish Airlines am bisherigen Spitzenreiter Ryanair vorbeigezogen.Die Iren hätten im Zuge der jüngsten Sparanstrengungen die Zahl ihrer Flugbewegungen um satte 38 Prozent auf 489 reduziert. Auf Platz 3 folge Air France (-1 Prozent auf 454 Flüge). Die Lufthansa sei auf 416 Flugbewegungen gekommen, ein Plus von vier Prozent.Angesichts der in vielen Ländern deutlich gestiegenen Zahlen an positiven Covid-Tests sowie der damit zusammenhängenden Lockdowns könnte die Zahl der Flugbewegungen in den kommenden Wochen wieder deutlich sinken.Anleger sollten daher nach wie vor einen Bogen um die Aktie machen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.