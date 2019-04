Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

22,11 EUR -0,99% (18.04.2019, 08:41)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt habe die Lufthansa-Aktie einen nahezu idealtypischen Rücksetzer an den ehemaligen Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 18,70 EUR) vollzogen. Dieser lehrbuchmäßige Pullback unterstreiche die Chance auf Ausprägung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Dunstkreis der 200-Wochen-Linie (akt. bei 17,95 EUR). Hilfreich erscheine den Analysten in diesem Kontext der Blick auf den RSI. Schließlich liege im Verlauf des Oszillators bereits eine abgeschlossene Bodenbildung vor. In der Vergangenheit hätten solche Indikatorformationen oftmals als Vorbote für eine äquivalente Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf gedient. Um die diskutierte Bodenbildung abzuschließen, sei ein Spurt über das Hoch von Ende Februar bei 23,66 EUR nötig. Gelinge der Befreiungsschlag, würde sich aus der abgeschlossenen unteren Umkehr ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 7 EUR eröffnen. D. h. selbst die Hochs vom Jahresultimo 2017/18 bei gut 30 EUR würden dann wieder in Schlagdistanz rücken. Im Ausbruchsfall könnten Anleger die 38-Wochen-Linie (akt. bei 21,15 EUR) als Absicherung heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:22,30 EUR +0,09% (17.04.2019, 17:35)