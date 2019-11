Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Papier des Kranich-Airline sei im gestrigen Handel mit einem Kursplus von knapp sieben Prozent der absolute Highflyer im DAX gewesen. Die etwas besser als erwarteten Quartalszahlen sowie die Bestätigung der Gewinnprognosen seien sicherlich auch Gründe für die starke Kursentwicklung gewesen. Doch es habe noch eine andere wichtige Ankündigung gegeben.So habe sich der Vorstand um CEO Carsten Spohr dazu durchgerungen, in der stark unter der schwachen Konjunktur leidenden Frachtsparte nun beherzt durchzugreifen: Die Frachterflotte solle in etwa halbiert werden. Die Cargo-Sparte habe in den vergangenen Monaten unter einer anhaltend niedrigen Auslastung gelitten und dementsprechend auch das Konzernergebnis der Mutter belastet. Dieser Entwicklung solle nun entschieden gegengesteuert werden.Zudem gebe es auch für die Töchter Austrian und Brussels ein neues Sparprogramm, welches bei den beiden Airlines für eine höhere Profitabilität sorgen solle.Die mit einem 2020er-KGV von 5 und einem KBV von 0,8 immer noch sehr günstig bewertete Lufthansa-Aktie bleibt für mutige Investoren weiterhin ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 12,40 Euro belassen werden. (Analyse vom 08.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link