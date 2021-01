Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,175 EUR +0,79% (05.01.2021, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,20 EUR -0,10% (05.01.2021, 11:16)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Citigroup bleibe für die europäischen Netzwerk-Airlines skeptisch gestimmt. So befürchte Analyst Mark Manduca, dass der Wettbewerbsdruck durch die Billigflieger sich weiter verstärken könnte. Bei der Lufthansa gehe er allerdings zumindest davon aus, dass der neue Finanzchef Remco Steenbergen bereit sei, die Probleme beim MDAX-Konzern beherzt anzugehen. Daher habe er das Kursziel von gerade einmal 0,50 Euro immerhin auf 2 Euro erhöht. Das Anlagevotum laute aber unverändert "sell".Ähnlich wie Manduca würden derzeit die meisten Experten, die sich regelmäßig mit der Lufthansa-Aktie befassen würden, zum Verkauf raten. "Der Aktionär" sei etwas optimistischer gestimmt. Zwar sei die aktuelle Lage natürlich extrem schwierig, dennoch bestehe die berechtigte Hoffnung, dass es im operativen Geschäft im weiteren Jahresverlauf allmählich wieder besser laufen werde. Mutige Anleger könnten daher an Bord bleiben. Ganz wichtig dabei: Ein Stopp bei 8,10 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: