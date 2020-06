Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,06 EUR -2,14% (18.06.2020, 11:15)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,06 EUR -1,18% (18.06.2020, 11:28)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In einer Woche stehe die außerordentliche Hauptversammlung der Lufthansa an. Dabei solle das mühsam ausgehandelte Rettungspaket für den DAX-Konzern abgesegnet werden. Doch nachdem sich der größte Aktionär, Heinz Hermann Thiele, nun kritisch geäußert habe, sei man im Lufthansa-Vorstand sehr besorgt. So habe der deutsche Luftverkehrskonzern kürzlich erneut erklärt, dass im Falle einer Ablehnung des Rettungspakets im Volumen von 9 Mrd. Euro die Insolvenz drohe. Nun habe zumindest mit Union Investment ein anderer Großaktionär klar seine Zustimmung angekündigt.Die Wahrscheinlichkeit, dass die Staatsrettung komplett scheitere, bleibe gering. Schließlich würde sich Großaktionär Thiele mit einer Blockadehaltung, die im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen könnte, ins eigene Fleisch schneiden. Nichtsdestotrotz dürfte die Schwankungsbreite bei der Lufthansa-Aktie weiterhin sehr hoch bleiben. "Der Aktionär" rate daher weiterhin von einem Einstieg ab - weder auf der Long- noch auf der Short-Seite, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analye vom 18.06.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: