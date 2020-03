Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In einer Zeit, in der sich das Rad der Globalisierung immer schneller gedreht habe, wäre kein Mensch jemals auf die Idee gekommen, einen Vergleich mit dem Jahre 1955 zu ziehen - schon gar nicht bei der beständig wachsenden Fluggesellschaf Lufthansa. Doch in Zeiten des Corona-Ausnahmezustands scheine nichts mehr unmöglich.Denn angesichts der Tatsache, dass praktisch 95 Prozent des Flugbetriebs der Lufthansa stillgelegt worden seien, habe CEO Carsten Spohr gestern erklärt: "Der Flugplan von 1955 sah genauso aus wie der, den wir in der kommenden Woche fliegen", so Spohr. Rund 700 der 763 Flugzeuge in der Konzernflotte stünden dann über viele Flughäfen verteilt am Boden. In Frankfurt werde dafür sogar die Nordwest-Landebahn gesperrt.Für die Hauptreisezeit im Sommer habe der Manager wie für das gesamte Geschäftsjahr keine Prognose gewagt. "Ich würde mich erst mal freuen, wenn wir im Sommer wüssten, wieder fliegen zu dürfen."Um die Fixkosten zu senken, plane der Konzern Kurzarbeit von mehreren zehntausend Beschäftigten, wolle allerdings möglichst geringe Beträge oberhalb der Sozialleistungen zahlen. Je weniger Geld dort fließe, desto mehr Beschäftigte könnten an Bord bleiben, habe Spohr erklärt. Es sei Unternehmensziel, möglichst alle 140.000 Beschäftigten weiter zu beschäftigen. In Deutschland sei bereits Kurzarbeit für 31.000 Kabinen-Mitarbeiter der Lufthansa AG beantragt. Möglich sei Kurzarbeit für den vollen Arbeitsumfang über ein ganzes Jahr. Auch in Belgien, Österreich und der Schweiz würden Konzern-Airlines Kurzarbeit planen.Die Lufthansa-Aktie sei derzeit wirklich extrem günstig bewertet. Wohl auch deshalb sei nun Milliardär Heinz Hermann Thiele eingestiegen. Doch aktuell herrsche an den Märkten Panik und es sei nicht absehbar, wann dieser historische Ausnahmezustand ende. Daher sollten Anleger vorerst noch ihr Pulver trocken halten.Angesichts der derzeitigen Marktverwerfungen bietet sich nach wie vor eher die Seitenlinie und das Warten auf eine Bodenbildung an, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2020)Mit Material von dpa-AFX