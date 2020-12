(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Impfstoffe gegen das Coronavirus seien bald verfügbar, das gesellschaftliche Leben werde jedoch bis weit ins nächste Jahr gestört bleiben. Auch Flugreisen würden kaum zu den ersten Highlights gehören. Die Airlines seien unterschiedlich aufgestellt, manche würden weitere Milliarden benötigen, um zu überleben.Wenn die kurz vor der Zulassung stehenden Corona-Impfstoffe schnell verteilt würden und zudem deutlich mehr Passagiere mithilfe von negativen Schnelltests reisen dürften, werde es ab Jahresmitte 2021 eine Erholung der Ticketnachfrage geben. Das erwarte zumindest erwartet der Luftverkehrsverband IATA.Die Umsätze sollten im kommenden Jahr einer IATA-Schätzung zufolge 459 Mrd. Dollar erreichen, die Verluste sollten auf knapp 39 Mrd. Dollar beschränkt bleiben. Rund 12 Mrd. Dollar müssten die europäischen Airlines schultern, die wegen der kleinen Binnenmärkte stärker auf das internationale Geschäft angewiesen seien als Amerikaner, Russen oder Chinesen. Im laufenden Jahr dürfte der Passagierschwund nur einen von gut 500 Mrd. auf 328 Mrd. Dollar gesunkenen Umsatz erlauben.Den Experten sei längst klar, dass sich das Geschäft auf der Mittelstrecke schneller erholen werde als auf der Langstrecke, dass touristische Reisen eher wieder aufgenommen würden als solche aus geschäftlichen Gründen. Schließlich habe Corona einen erheblichen Digitalisierungsschub gebracht, der künftig viele kostspielige Business-Trips überflüssig erscheinen lasse.Ihre Relevanz für eine globalisierte Wirtschaft habe die Airline-Industrie in der Krise bei der Luftfracht bewiesen, die zur Verteilung der Corona-Impfstoffe einen weiteren Schub erwarte. Auch wenn fast die Hälfte der Lademöglichkeiten wegen der fehlenden Passagierflüge weggefallen sei, seien die Cargo-Umsätze deutlich auf knapp 118 Mrd. Euro gestiegen und hätten manche Airline gerettet.Die teilverstaatlichte Lufthansa besorge sich derzeit am privaten Kapitalmarkt erfolgreich frisches Geld - mit dem erklärten Ziel, die langfristig sehr teure Staatsbeteiligung von 9 Mrd. Euro zurückzuführen. Die Lufthansa habe hunderte Flugzeuge auf den Boden geholt. Großraumjets mit vier Triebwerken und hohem Kerosinverbrauch wie der Airbus A380 oder ältere Boeing-Jumbos vom Typ 747-400 seien aus dem Verkehr gezogen worden und auch die Belegschaft schrumpfe.Die Lufthansa-Aktie nagt am Dienstag mit einem Kursaufschlag von rund drei Prozent zeitweise an der 10 Euro-Marke, hängt ansonsten aber weiterhin im Tal der Tränen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2020)