Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,634 EUR -0,65% (19.04.2021, 09:34)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,644 EUR +0,13% (19.04.2021, 09:20)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa gebe nach. Gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters" habe ein Lufthansa-Sprecher erklärt: "Die Lufthansa hat sich bereit erklärt, den SPA-Vertrag mit Condor noch bis März 2022 weiterzuführen." Die Verlängerung des Abkommens sei bereits wieder umgesetzt.Zuvor habe es starken Protest von Condor gegeben, nachdem die Lufthansa die Partnerschaft für Zubringerflüge zu den Langstreckenverbindungen des Ferienfliegers einseitig habe aufkündigen wollen. Es seien Vorwürfe aufgekommen, der staatlich gestützte MDAX-Konzern nutze seine marktbeherrschende Stellung aus. Da offenbar auch die EU-Kommission Druck gemacht habe, habe die Lufthansa nun doch eingelenkt.Die Wende in dieser Angelegenheit sei angesichts des Drucks der EU-Kommission keine Überraschung. Ein Einstieg bei der Aktie der Lufthansa dränge sich indes angesichts des aktuell etwas eingetrübten Charts nicht auf. Wer investiert ist, sollte den Stoppkurs bei 9,50 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2021)Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: