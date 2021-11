Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,175 EUR -0,08% (19.11.2021, 09:28)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,164 EUR -0,36% (19.11.2021, 09:16)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In Zeiten von Corona seien Meldungen über Rekorde natürlich eher Mangelware. Doch nun habe die Lufthansa über einen neuen Höchstwert berichtet. Dabei gehe es um die "größte Nachhaltigkeitsinvestition in der Geschichte" des Unternehmens. Denn der MDAX-Konzern habe sich für fast eine Viertelmilliarde Dollar nachhaltiges Kerosin gekauft.Ermöglicht werde dies durch die stetig steigende Zahl an Kunden - sehr oft auch Firmenkunden -, die einen Aufpreis für SAF bezahlen würden Die Lufthansa habe nun erklärt: "Nach der Versicherungsgesellschaft Axa Deutschland, den Logistikdienstleistern DB Schenker sowie Kühne+Nagel hat sich mit Kearney jetzt auch die erste international tätige Unternehmensberatung dazu entschieden, umfassend in nachhaltige Flugkraftstoffe zu investieren."Die Verringerung des CO2-Ausstoßes werde auch für die Lufthansa immer wichtiger. Für die Kursentwicklung entscheidend sei vorerst vor allem die Frage, wie schnell sich der Konzern von der historischen Krise der Luftfahrt erholen könne. Da diesbezüglich noch große Unklarheit herrsche, bleibe der MDAX-Titel nur für mutige Anleger geeignet (Stopp: 5,30 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: