Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,629 EUR +0,90% (15.11.2021, 08:56)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,55 EUR -2,25% (12.11.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Mit dem Aktienkurs der Lufthansa sei es zuletzt wieder nach etwas nach oben gegangen. Ende der vergangenen Handelswoche sei zudem bekannt geworden, dass der Konzern die stille Einlage der Bundesregierung nun komplett zurückgezahlt habe. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) halte aber weiterhin 14 Prozent der Lufthansa-Anteile. Wer seien aktuell die anderen Großaktionäre?Nach den 14,09 Prozent des WSF habe aktuell BlackRock den zweiten Platz inne, der Vermögensverwalter verfüge über eine Beteiligung von 3,15 Prozent. Dritter sei derzeit die KB Holding, in der die restlichen Anteile der Thiele-Erben lägen, mit 1,50 Prozent. Dahinter würden die Norges Bank mit 1,15 und Lansdowne Partners mit 1,14 Prozent folgen. Auf Platz 6 rangiere aktuell die Credit Agricole mit 1,10 Prozent.Es dürfte spannend werden, wie sich die Aktionärsstruktur verändere, wenn der WSF seine Anteile veräußern dürfe. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürften aktuell aber eher die weiteren Meldungen zum operativen Geschäft bleiben. Diese hätten zuletzt durchaus Hoffnung gemacht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.