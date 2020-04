Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: V-förmige Erholung eher unwahrscheinlich - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) im Interview mit "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Der Staat stehe kurz vor dem Einstieg bei der Lufthansa. Er solle 9 Mrd. Euro liefern. Der Aktienprofi gebe zu, dass die Lufthansa diese Hilfe brauche. Er frage sich aber, was man dafür hergeben müsse und ob man wirklich Anteile abgeben müsse. Die Lufthansa dürfte noch über Jahre hinaus unter dieser Krise leiden. Das sehe man am Aktienkurs, der sich überhaupt nicht erhole. Durch diese Hoffnung auf den Staatseinstieg komme der Titel zuletzt zwar etwas in Schwung, aber der Börsenexperte glaube nicht, dass es hier zu einer V-förmigen Erholung komme. Die Lufthansa-Aktie muss man also nicht haben, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.04.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:8,052 EUR +1,54% (28.04.2020, 17:29)