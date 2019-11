Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,305 EUR +0,67% (21.11.2019, 11:21)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,335 EUR +0,43% (21.11.2019, 11:07)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" empfiehlt mutigen Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) zu kaufen.Nach dem kräftigen Kursanstieg seit Mitte August habe bei der Lufthansa-Aktie in einem ohnehin eher schwächeren Marktumfeld zuletzt eine Korrekturbewegung eingesetzt. Grund zur Sorge bestehe deshalb aber nicht. Aus charttechnischer Sicht sei dies sogar durchaus gesund zu werten. Indes würden aber neue Probleme drohen.Denn bei der Lufthansa zeichne sich weiterhin kein Frieden mit dem Kabinenpersonal ab. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo habe am Mittwoch mit unbefristeten Streiks zur Vorweihnachtszeit gedroht, nachdem zuvor das Unternehmen von der Schlichtungsvereinbarung aus der vergangenen Woche zurückgetreten sei.In dem Konflikt habe es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier seien vor zwei Wochen rund 1.500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen.Die Ufo habe dem Unternehmen eine Frist bis zum Donnerstag kommender Woche, dem 28. November, gesetzt. Bis dahin werde man keine Streiks veranstalten oder dazu aufrufen, habe der Vorstand der Gewerkschaft am Mittwoch in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt erklärt. "Wir werden dann voraussichtlich zu langfristigen Arbeitskämpfen greifen müssen, denn anders hat es bisher nicht funktioniert bei diesem Konzern", habe Ufo-Vize Daniel Flohr für den Fall des Scheiterns erklärt. Damit seien Streiks in der Vorweihnachtszeit möglich.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link