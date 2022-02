Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,16 EUR -1,47% (14.02.2022, 09:05)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,544 EUR -1,42% (11.02.2022)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Reiselust der Deutschen und vieler Europäer sei nach zwei Pandemie-Jahren wieder besonders hoch. Dies hätten nun auch die jüngsten Aussagen von Lufthansa und TUI bestätigt. So hätten die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaften zuletzt sehr ermutigende Buchungszahlen für die nächste Urlaubssaison verzeichnen können.So habe Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister gegenüber der Bild am Sonntag erklärt: "Wir sehen eine stark steigende Nachfrage nach Urlaubsflügen für Ostern, Pfingsten und auch für den Sommer. Die Reiselust ist groß und es gibt einen enormen Nachholbedarf nach zwei Jahren Pandemie." Aufgrund dessen wolle die Airline nun Extraflüge von Frankfurt nach Palma de Mallorca, Faro (Algarve), Madeira und Larnaka (Zypern) anbieten.Dem Konzern zufolge seien die Buchungen für verschiedene Strecken in Europa "dreimal so hoch wie vor der Pandemie". Daher sei mittlerweile sogar wieder der Einsatz einer Boeing 747 für Mallorca-Flüge geplant, um gleich 350 Passagiere auf einmal auf die spanische Insel befördern zu können. Auch TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumer bestätige diesen positiven Trend bei den Buchungen für den Sommer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.