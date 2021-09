Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,277 EUR +1,40% (08.09.2021, 11:27)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,324 EUR +1,08% (08.09.2021, 11:42)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Aktien von Luftfahrt-Unternehmen im allgemeinen und von Lufthansa im speziellen würden am ansonsten schwachen Börsen-Mittwoch zu den stärksten Aktien gehören. Neben den Fluggesellschaften gehöre auch Flughafenbetreiber Fraport zu den Profiteuren einer Meldung des Lufthansa-Ablegers Eurowings. Die Tochter verzeichne eine deutlich anziehende Nachfrage nach Geschäftsreisen. Die Zahl der Buchungen habe sich in den letzten Wochen verdoppelt und er rechne mit einer Fortsetzung des Trends im Herbst, so Eurowings-Chef Jens Bischof in einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung".Trotz der aktuellen Kurserholung: Die Marktbedingungen für Luftfahrt-Aktien würden schwierig bleiben. Zudem sei das Chartbild der Lufthansa angeschlagen. Seitdem der GD50 den GD200 von oben nach unten geschnitten habe, beschleunige sich der Abwärtstrend. Und: Es stehe noch eine wohl unausweichliche Kapitalerhöhung ins Haus, die den MDAX-Wert zusätzlich belasten dürfte. "Der Aktionär" empfehle Anlegern weiterhin, dem Treiben von der Seitenlinie aus zuzuschauen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: