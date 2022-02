Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,623 EUR +0,50% (10.02.2022, 09:22)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Anfang November hätten die Analysten bei der Lufthansa-Aktie eine antizyklische Kaufgelegenheit ausgemacht. Als eines ihrer Kernargumente habe seinerzeit die erfolgreiche Belastungsprobe der horizontalen Haltezone aus den Tiefs der Jahre 2001, 2004, 2009 und 2012 zwischen 5,52 EUR und 6,01 EUR gedient. Die Chance auf einen grundsätzlichen Stimmungsumschwung lasse sich darüber hinaus an verschiedenen Indikatoren festmachen. Hervorzuheben sei der trendfolgende MACD, der wieder "long" positioniert sei, sowie die Relative Stärke nach Levy. Letztere notiere nicht nur wieder über dem Schwellenwert von 1, sondern habe inzwischen auch eine untere Umkehr ausgeprägt. Zudem begünstige die derzeit hohe Volatilität eine technische Gegenbewegung. Als Katalysator diene in diesem Kontext ein Bruch des seit Anfang 2018 bestehenden Baissetrends (akt. bei 7,81 EUR).Gelinge der Befreiungsschlag, definiere die 38-Monats-Linie (akt. bei 8,59 EUR) das nächste Anlaufziel. Oberhalb des Hochs vom März 2021 (9,25 EUR) wäre zudem ein klassischer Doppelboden abgeschlossen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 10.02.2022)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:7,64 EUR +0,73% (10.02.2022, 09:08)