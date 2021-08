Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,944 EUR -3,41% (16.08.2021, 10:22)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,96 EUR +0,11% (17.08.2021, 08:59)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Knapp 14 Monate nach seinem Einstieg bei der Lufthansa trenne sich der deutsche Staat von einem ersten Aktienpaket. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) wolle in den kommenden Wochen seinen Aktienanteil an der Lufthansa um maximal ein Viertel auf bis zu 15% reduzieren. Der Aktienkurs sei deshalb deutlich eingeknickt.Denn es kämen bis zu 29,9 Mio. Lufthansa-Aktien auf den Markt, die der Bund im Sommer 2020 für den Nennwert von je 2,56 Euro erworben habe, um die Lufthansa in der Corona-Krise zu stabilisieren. Aktuell werde die Lufthansa-Aktien für knapp 9 Euro an den Börsen gehandelt, so dass ein deutlicher Wertzuwachs für den Bund zu realisieren sei. Das zum Verkauf stehende Viertel des Pakets habe derzeit einen Wert von rund 270 Mio. Euro.Die direkte Beteiligung an dem Unternehmen habe 20% der Aktien betragen und sei mit einem Nennwert von 300 Mio. Euro der kleinere Teil der deutschen Staatshilfe von bis zu 6 Mrd. Euro gewesen. Hinzugekommen seien ein bereits zurückgezahlter KfW-Kredit sowie Staatshilfen aus Österreich, der Schweiz und Belgien, so dass Lufthansa schließlich über 9 Mrd. Euro verfügt habe.Mit dem am Montag begonnenen Verkauf des ersten Aktienpakets verliere der WSF die Möglichkeit, über eine Umwandlung der Stillen Beteiligung II eine Sperrminorität in dem Konzern zu erwerben. Damit sollte in der Krise beispielsweise eine feindliche Übernahme verhindert werden.Es werde vermutlich noch ein langer und steiniger Weg, bis sämtliche Aktien des Staates platziert werden könnten. Wegen der unabwendbaren Kapitalerhöhung würden noch mehr Lufthansa-Aktien auf dem Markt landen. Zudem würden die Anteile der Altaktionäre verwässert. Wegen der anhaltend schwierigen Lage im Luftverkehr und des angeschlagenen Charts laute die Devise unverändert: Nicht kaufen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.