Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bald beginne die wohl spannendste Hauptversammlung in der Firmengeschichte der Lufthansa. Statt in der Frankfurter Jahrhunderthalle finde die Veranstaltung heute ab 10:00 Uhr im Internet statt. Grund seien die Vorkehrungen gegen die Corona-Pandemie, die das Geschäft des DAX-Konzerns mit Ausnahme der Fracht fast zum Erliegen gebracht habe.Trotz massiver Kurzarbeit würden viele Fixkosten weiter laufen, sodass der deutsche Luftverkeherskonzern nach den Worten von Vorstandschef Carsten Spohr stündlich 1 Mio. Euro Cash verliert. Belastend seien neben den Zinsen u.a. die Kerosin-Verträge, die noch von einem viel höheren Ölpreis ausgegangen seien als dem aktuellen. Aktuell seien noch mehr als 4 Mrd. Barreserven vorhanden, betone der Vorstandschef in seiner vorab veröffentlichten Rede.Kompliziert sei die Lage in den Gesprächen um Staatshilfen auch durch die Multinationalität. Mit Austrian, Swiss und Brussels Airlines habe der DAX-Konzern gleich drei ehemalige Staatsgesellschaften von Nachbarstaaten im Portfolio. Einzig die Schweiz habe bislang eine zum größten Teil vom Staat besicherte Kreditlinie über 1,4 Mrd. Euro zugesagt. Österreich wie Belgien würden für ihre Hilfen auf Standortgarantien pochen. In Deutschland warte das Unternehmen weiterhin auf die präzise Ausgestaltung der Staatshilfen zwischen stillen Einlagen und direkter Beteiligung.CEO Spohr habe Aktionäre und Mitarbeiter bereits auf Einschnitte eingestimmt. Während die Anteilseigner auf eine Dividende für das eigentlich erfolgreiche Geschäftsjahr 2019 verzichten sollen, drohe den 130.000 Mitarbeitern der Gruppe ein Abbau von rund 10.000 Stellen. Noch sei unklar, ob dies über Teilzeitmodelle erreicht werden könne oder betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden müssten. Die Catering-Tochter LSG Sky Chefs mit rund 35.000 Beschäftigten weltweit sei schon vor der Krise zum Verkauf gestanden. Sie stehe ebenso still wie der Airline-Betrieb. Die Flotte solle um 100 Flugzeuge schrumpfen.(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa