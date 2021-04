Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bevor die Corona-Pandemie den Flugverkehr weltweit zum Erliegen gebracht habe und auch jetzt noch das mit Abstand größte Problem für die Lufthansa darstelle, habe es ein anderes Thema gegeben, welches die Vorstände der Airlines umgetrieben habe: der Begriff Flugscham. Denn in den Augen vieler Umweltschützer habe die Branche bisher viel zu wenig auf den Weg gebracht, um die CO2-Bilanz zu verbessern. Daher sei der konsequente Verzicht auf Flüge gefordert worden. Nun gebe es ein spannendes Projekt bei der Lufthansa.So führe die Tochter Lufthansa Cargo zusammen mit DB Schenker nachhaltige Frachtflüge zwischen Frankfurt und Schanghai ein. Jede Woche solle eine Boeing 777F zwischen den beiden Metropolen verkehren - angetrieben mit Sustainable Aviation Fuel (SAF), das aus Biomasseabfällen wie etwa gebrauchten Speise- und Pflanzenölen. Pro Woche würde man dadurch insgesamt 174 Tonnen Kerosin einsparen.Der Schritt mit CO2-freien Treibstoff sei natürlich lobenswert, allerdings nur zunächst ein kleiner Versuch. Größeren Einfluss auf den Kurs dürfte dieser Vorstoß nicht haben. Diesen würde hingegen eine mögliche Kapitalerhöhung haben. Die Erlaubnis für einen derartigen Schritt innerhalb der kommenden fünf Jahre wolle sich die Lufthansa von der nächsten Hauptversammlung einholen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.