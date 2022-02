(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,89 EUR -1,99% (25.02.2022, 11:11)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,931 EUR +2,71% (25.02.2022, 10:58)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Spätestens Ostern solle es so richtig losgehen. Der MDAX-Konzern bereite sich wie andere Fluggesellschaften auf einen Ansturm der Passagiere vor und wolle die Corona-Flaute endlich hinter sich lassen. Wenn Vorstandschef Carsten Spohr am kommenden Donnerstag (3. März) die Bilanz für 2021 präsentiere, werde er die geschäftlichen Chancen beim Neustart betonen. Europas umsatzstärkster Luftverkehrskonzern sehe sich trotz stark gestiegener Schuldenlast fit genug, bei der Neuverteilung des europäischen Himmels ein deutliches Wort mitzusprechen.Nahezu täglich würden führende Lufthansa-Manager von stark steigenden Buchungszahlen berichten, doch aktuell halte sich der Kranich noch merklich zurück. Nach aktuellen Eurocontrol-Zahlen absolviere die Kerngesellschaft im Vergleich zu 2019 gerade knapp die Hälfte der Flüge, während das Angebot des Billigfliegers Ryanair bereits leicht über dem Vorkrisenniveau liege. Die Omikron-Variante habe zu Jahresbeginn noch einmal deutliche Spuren im Flugplan hinterlassen.Neue Unsicherheiten bringe zudem der Ukraine-Konflikt mit sich. Sollte in dessen Verlauf auch der russische Luftraum für Überflüge gesperrt werden, würden der Lufthansa mit ihrer starken Asien-Orientierung hohe Zusatzkosten für die Umwege in Richtung China, Japan und Korea drohen.Doch innerhalb Europas und Richtung Westen rechne der Konzern mit einer sprunghaft steigenden Nachfrage zunächst vor allem von Touristen. Nach Mallorca wolle das Unternehmen wie im vergangenen Sommer erneut einen Boeing-Jumbo einsetzen, um alle Ticketwünsche erfüllen zu können. Der Konzern habe seine Corona-Schrumpfkur vorzeitig gestoppt und wolle nun auch bei den Piloten ohne Entlassungen auskommen. Statt der geplanten rund 100.000 Beschäftigten könnten nun wohl knapp 107.000 Lufthanseaten an Bord bleiben von ursprünglich 140.000.Die VC-Piloten hätten sich in der Vergangenheit die Zahl von 325 Jets festschreiben lassen, die ausschließlich von ihnen hätten geflogen werden dürfen. Das passe nach Ansicht der Geschäftsführung nicht mehr zur reduzierten Gesamtgröße, die nach unbestätigten Berichten einschließlich der Schwestergesellschaften Swiss, Austrian, Eurowings und Brussels Airlines bei 720 Jets liegen solle. Die entsprechende Vereinbarung sei im vergangenen Jahr gekündigt worden.Vor allem der jüngsten und noch tariflosen Gesellschaft Eurowings Discover würden die VC-Piloten nicht über den Weg trauen, solle sie doch aus den Drehkreuzen Frankfurt und München toruistische Mittel- und Langstreckenverbindungen bedienen. Auch von einer "Lufthansa Light" unterhalb der Kernmarke sei schon die Rede gewesen. Hier drohe aus Sicht der Piloten eine billigere, für die Kunden nicht mehr erkennbare Konkurrenz im Kern der Kerngesellschaft, die zudem voll in die Buchungs- und Umsteigesysteme der Lufthansa eingebunden wäre. Für Eurowings und Eurowings Discover würden laufend neue Crews gesucht.Es bleibe dabei: Die Aussichten für den Flugverkehr würden sich weiter aufhellen. Davon dürfte die Lufthansa deutlich profitieren. Mutige können daher weiter auf eine Fortsetzung der Erholung setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 5,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.02.2022)