Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktuell habe die Lufthansa wieder einmal mit den Folgen von Corona zu kämpfen. Und es bahne sich allmählich bereits ein weiteres Problem an: So habe die Lotsen-Gewerkschaft TUEM vor einem möglichen Verspätungschaos im europäischen Luftraum gewarnt. Im kommenden Sommer könne es zu Zuständen kommen wie in dem "Verspätungs-Sommer 2018", habe TUEM-Chef Stefan Pille am Donnerstag kritisiert. Grund seien zu vorsichtige Planungen der Flugsicherheitsanbieter. "Die aktuellen Verkehrsplanungs-Szenarien für den europäischen Luftraum sind viel zu knapp kalkuliert und bleiben deutlich hinter den Erwartungen vieler Reiseanbieter und Fluggesellschaften zurück."Sollten sich die Prognosen der Veranstalter und Airlines bewahrheiten, seien die europäischen Flugsicherungen nicht ausreichend vorbereitet, habe der Gewerkschafter gewarnt. "Die Folge wären massive Verspätungen zur Hauptreisezeit, gestrandete Reisende in ganz Europa und ein Abwürgen der dringend benötigten wirtschaftlichen Erholung."Umstritten sei insbesondere die Frage, wie schnell sich der europäische Luftverkehr vom Corona-Schock erholen werde. Pille verweise auf eine Schätzung der Flugsicherungsorganisation Eurocontrol, nach der es bereits Anfang 2023 wieder so viele Flugbewegungen geben könnte wie vor der Krise. Die Flugsicherungsanbieter orientierten sich jedoch an einem konservativ berechneten Szenario, das eine Erholung nicht vor Mitte 2024 erwarte.Spezielle Probleme gebe es zudem am Kontrollcenter Maastricht, das auch größere Teile des oberen Luftraums Deutschlands abdecke. Wegen einer Systemumstellung im benachbarten französischen Luftraum sei dort mit zusätzlichem Flugverkehr zu rechnen, der bislang nicht in den Planungen berücksichtigt sei. Die Trade Union Eurocontrol Maastricht (TUEM) vertrete die Lotsen in Maastricht.Anleger verharren weiterhin an der Seitenlinie, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link