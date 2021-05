Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa sei früher durchaus ein Titel gewesen, bei der die Mehrheit der Analysten zum Kauf geraten habe. Doch durch die Corona-Pandemie und deren verheerenden Folgen für den Luftfahrt-Sektor sei das Bild komplett gekippt: Mitte des vergangenen Jahres habe es von keinem einzigen der 29 Analysten, die sich regelmäßig mit den MDAX-Titeln befassen würden, eine Kaufempfehlung gegeben.Zwar sei immer noch die überwiegende Mehrheit der Experten sehr skeptisch für die Lufthansa-Papiere gestimmt. Ganz langsam helle sich das Bild aber auf. So habe es in der Vorwoche immerhin ein Novum in Corona-Zeiten gegeben: drei Analystenstudien in Folge mit wenigstens zweistelligen Kurszielen.Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie sei zuletzt stetig gestiegen, liege mit 8,39 Euro allerdings immer noch knapp ein Viertel unter dem aktuellen Kursniveau. Derzeit würden 20 der 29 Analysten zum Verkauf raten, sieben würden die Titel mit Halten einstufen, nur zwei Experten würden den Einstieg empfehlen.Das Sentiment für Airline-Aktien helle sich weiter auf. Die Chancen auf eine deutliche Erholung im Sommer würden im Zuge der fortschreitenden Impfkampagne stetig weiter steigen. Dennoch dürften einige strukturelle Probleme, welche die Corona-Pandemie hinter sich lassen werde, nicht vergessen werden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link