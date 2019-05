Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,435 EUR -0,14% (29.05.2019, 12:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,455 EUR -0,26% (29.05.2019, 12:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Mit dem DAX-Titel gehe es seit Woche stetig nach unten. Ein ganzes Bündel an Problemen belaste aktuell die Lufthansa-Aktie. Dabei sei die Bewertung inzwischen extrem günstig. Da die Aussichten eigentlich auch weit besser seien, als es beim Blick auf den Kursverlauf scheine, ergebe sich ein interessantes BildDenn aktuell seien die Analysten, die sich regelmäßig mit der Aktie der Kranich-Airline befassen würden, so positiv gestimmt wie lange nicht mehr. So stünden 14 Kaufempfehlungen nur zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber (13 Experten stufen die DAX-Titel mit "halten" ein). Eine derart geringe Anzahl an negativen Ratings habe es seit Mitte 2014 nicht mehr gegeben.DER AKTIONÄR halte die Lufthansa-Aktie für ein sehr attraktiv bewertetes Langfristig-Investment. Da es charttechnisch allerdings weiterhin mau aussehe, dränge sich ein Einstieg derzeit nicht auf. Bereits engagierte Anleger sollten den Stopp bei 16,80 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2019)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: