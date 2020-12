Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie beginne die letzte Woche des turbulenten Börsenjahres 2020 mit einem satten Kursanstieg. Neben der allgemein freundlichen Stimmung - DAX, MDAX & Co hätten neue Rekordstände erreicht - würden dem Kurs auch die Aussagen von Konzernchef Carsten Spohr in einem Interview helfen.So habe er im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" erklärt, dass man die Kosten deutlich besser als geplant unter Kontrolle bekommen habe. Auch deshalb sei die Liquidität aktuell "höher als erwartet". So habe die Lufthansa von den insgesamt knapp neun Milliarden Euro Staatshilfen von verschiedenen Ländern "bisher nur 3 Milliarden Euro abgerufen und noch nicht viel davon ausgegeben". Dieses Statement komme am Aktienmarkt heute sehr gut an, da es zuletzt auch seitens der Analysten immer wieder auch Sorgen gegeben habe, die Lufthansa könnte 2021 womöglich weitere Kapitalhilfen benötigen.Immer mehr Börsianer würden davon ausgehen, dass Impfprogramme sowie staatliche Hilfen dazu führen würden, dass sich der Luftfahrtsektor 2021 wieder deutlich erhole. Bis das Vor-Corona-Niveau erreicht ist, wird es zwar noch sehr lange dauern, mutige Anleger mit einem langen Atem können aber weiterhin bei Lufthansa & Co zugreifen (wobei die Ryanair-Aktie nach wie vor der AKTIONÄR-Favorit bleibt), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bei der Lufthansa sollte nun der Stoppkurs auf 8,10 Euro nachgezogen werden, bei Ryanair auf 13,10 Euro. (Analyse vom 28.12.2020)