Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,285 EUR +2,61% (18.12.2018, 14:15)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fluggesellschaft Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Wertpapier könne heute wieder deutlich zulegen. Neben den sinkenden Ölpreisen sollte vor allem ein positiver Analystenkommentar der HSBC dem DAX-Titel Rückenwind verleihen. Die Experten würden zum Kauf raten und den fairen Wert bei 25,00 Euro sehen - Bernstein sehe hingegen noch mehr Luft nach oben. So stufe Analyst Daniel Roeska die Aktie unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel sehe er weiterhin bei 27,00 Euro, woraus sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau ein Aufwärtspotenzial von stattlichen 40% errechne. Roeska erwarte, dass das Kapazitätswachstum der großen Airline im Verlauf des Jahres 2019 abschwächen werde, was gut für die Preisentwicklung sein sollte.Auch "Der Aktionär" bleibt für die Anteilscheine der Lufthansa positiv gestimmt - mutige Anleger können weiter zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 16,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 18.12.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:19,295 EUR +2,06% (18.12.2018, 14:09)