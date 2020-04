Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.04.2020/ac/a/d)



Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Ein milliardenschweres Rettungspaket für die angeschlagene Lufthansa rücke immer näher. Bei dem Paket gehe es um ein Volumen von neun bis zehn Milliarden Euro, habe die "Deutsche Presse-Agentur" am Wochenende aus Regierungskreisen erfahren. Kurz vor der Entscheidung seien auch neue Hilfen für den Ferienflieger Condor. Bei der Lufthansa sei offen, in welcher Form die Bundesregierung dem DAX-Konzern helfe und wie viel Mitspracherecht die Politik im Falle einer vorübergehenden staatlichen Beteiligung haben solle. In der Koalition gebe es dazu unterschiedliche Positionen. Wie die dpa erfahren habe, würden Verhandlungen unter Hochdruck laufen. Es seien auch Gespräche auf höchster Ebene geplant. Wie es am Sonntag in Regierungskreisen geheißen habe, würden Meldungen über ein Ministertreffen zur Lufthansa Anfang nächster Woche aber nicht zutreffen. Darüber hinaus könnten grundsätzlich zu einzelnen Unternehmen in Hinblick auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse keinerlei Kommentierungen vorgenommen werden. Die dpa habe zuvor aus Regierungskreisen erfahren, es solle Anfang der Woche ein Gespräch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr geben.