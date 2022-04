Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,902 EUR -1,06% (11.04.2022, 11:14)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,904 EUR -0,76% (11.04.2022, 11:00)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie sei wieder deutlicher unter die Sieben-Euro-Marke gerutscht. Dabei hätten sich zuletzt die Meldungen gemehrt, dass die Luftfahrt-Branche eine stärkere Erholung erleben werde. Doch die sich abzeichnende Reisewelle lege ein (neues) Problem offen, das durch die Corona-Krise entstanden sei. Und noch eine aktuelle Zahl steche ins Auge.Lufthansa und auch Flughafenbetreiber Fraport, die in der Krise jeweils viele Stellen abgebaut hätten, würden nun die Mitarbeiter fehlen. Unternehmens-Boss Carsten Spohr habe wegen des Personalmangels an den Airports vor weiteren Flug-Ausfällen im Frühjahr und im Sommer gewarnt. Schon an diesem Wochenende, an dem in vielen Bundesländern die Osterferien gestartet seien, werde die Lufthansa eine dreistellige Zahl von Flügen annullieren müssen, so Spohr in einem Interview mit der Zeitung Schweiz am Wochenende.Die konkrete Frage, ob es im Frühling und Sommer zu Flugstreichungen kommen werde, habe der Konzernlenker bejaht. Dabei sehe die Luftfahrt starke Aufholeffekte nach zwei Jahren Corona-Pandemie. "Die Reiselust hat sich aufgestaut, bei manchen Destinationen liegen unsere Buchungen sogar über dem Niveau von 2019." Bei Privatreisen rechne er 2023 mit einer vollständigen Erholung. "Bei Geschäftsreisen bin ich skeptischer."Durchaus skeptisch stimme auch die Schuldenlage. Die Deutsche Lufthansa AG stehe nach Aussagen von Carsten Spohr wegen der Coronavirus-Pandemie mit rund zehn Milliarden Euro mehr in der Kreide. "Das ist das Preisschild", habe Spohr ebenfalls gegenüber der Zeitung Schweiz am Wochenende gesagt. "Das war teuer." Die deutsche Fluggesellschaft hoffe, dass ihre Schweizer Tochtergesellschaft, Swiss Airline, die pandemiebedingten Staatskredite bis Ende des Jahres zurückzahlen könne.Für die Luftfahrt-Branche dürfte es vorerst schwierig bleiben. Die aktuellen Entwicklungen würden schwarze Zahlen für das laufende Jahr sehr unwahrscheinlich machen. Und auch die gestiegenen Verschuldung schränke den Handlungsspielraum ein.Das Papier der Kranich-Airline ist nur etwas für Mutige, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Diese sollten ihre Position unbedingt mit einem Stopp bei 5,20 Euro nach unten absichern. (Analyse vom 11.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link