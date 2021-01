Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Privatbank Berenberg habe die Aktie der Lufthansa wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Dabei sei das Kursziel für die Anteilscheine der Kranich-Airline leicht angehoben worden, dennoch würden die Experten skeptisch bleiben.So habe Analyst Adrian Yanoshik den fairen Wert von 6 auf 6,50 Euro erhöht, was aber immer noch deutlich unter dem aktuellen Kursniveau liege. Die Einstufung sei auf "sell" belassen worden. Globale Fluggesellschaften stünden vor einer unsicheren Erholung, da die Einschränkungen in der Corona-Krise die Impfstoffeuphorie quasi erdrücken würden. Er habe seine Erlöserwartungen an die derzeitige Nachfrage-Realität angepasst. Starke Airlines wie IAG oder Wizz dürften aber aus der Situation noch stärker hervorgehen. Bei der Lufthansa müsse sich die Lage bei den Barmitteln "schleunigst bessern".Indes habe das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für die Lufthansa-Papiere auf "market-perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Analyst Richard Clarke habe erklärt, eine Normalisierung des Betriebs in der Reisebranche sei weiterhin mit hohen Unsicherheiten behaftet. Bei der Lufthansa belaste die hohe Verschuldung."Der Aktionär" sei für die Aktie der Lufthansa etwas zuversichtlicher gestimmt. Zwar sei die aktuelle Lage zweifellos sehr schwierig. Allerdings bestehe zumindest die berechtigte Hoffnung auf eine nachhaltige Besserung im weiteren Jahresverlauf.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link