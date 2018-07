Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,86 EUR +7,62% (31.07.2018, 14:11)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,95 EUR +7,50% (31.07.2018, 14:25)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von "halten" auf "kaufen" herauf.Das Q2-Zahlenwerk sei durch die erstmalige Anwendung von IFRS 15, die Air Berlin-Integration sowie durch gestiegene Treibstoffkosten belastet worden. Es habe ergebnisseitig dennoch die Analystenprognosen und den Marktkonsens geschlagen. Der Ausblick für 2018 sei mehrheitlich angepasst worden, wobei jedoch die Kernaussagen (Konzernumsatz: deutlicher Anstieg bereinigt um IFRS 15-Effekt; bereinigtes Konzern-EBIT: leichter Rückgang) bestätigt worden seien.Der Luftverkehrskonzern sei nach wie vor in einem Marktumfeld unterwegs, das durch eine hohe Wettbewerbsintensität geprägt sei und sich zuletzt eher verschlechtert habe (Chancen auf eine Übernahme von Alitalia durch Regierungswechsel in Italien gesunken, Ryanair steige bei Laudamotion ein, deutlicher Anstieg der Ölpreise). Dieses habe der DAX-Titel nach Meinung des Analysten aber bereits mit einem deutlichen Kursrückgang (gegenüber 52-Wochenhoch: -29%) quotiert. Diermeier habe seine Erwartungen in Reaktion auf die Q2-Zahlen angehoben.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Lufthansa-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde bei 27 Euro belassen. (Analyse vom 31.07.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: