Im Bereich Weitere Gesellschaften und Konzernfunktionen sank das Adjusted EBIT vor allem aufgrund des Wegfalls von Währungsgewinnen im Vorjahr um 119 Millionen Euro auf -78 Millionen Euro.



Finanzkennzahlen



Der operative Cashflow sank um 6,4 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro. Der Free Cashflow ging aufgrund deutlich höherer Investitionen in die Flotte um 53,3 Prozent auf 977 Millionen Euro zurück.



Die Pensionsrückstellungen stiegen vor allem aufgrund des von 2,0 Prozent auf 1,9 Prozent gesunkenen Diskontierungszinssatzes sowie einer negativen Plan-vermögensentwicklung um 5,9 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro.



Die Nettokreditverschuldung ging gegenüber dem Stand zum Jahresende 2017 um 11,4 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zurück. Im gleichen Zeitraum sank die Eigenkapitalquote wegen der wachsenden Bilanzsumme um 1,5 Prozentpunkte auf 25,0 Prozent. Im Vergleich zum 30. Juni 2017 bedeutet dies allerdings einen Anstieg um 5,6 Prozentpunkte, vor allem aufgrund der positiven Ergebnisbeiträge in den letzten zwölf Monaten.



Ausblick für das Gesamtjahr 2018



Die Lufthansa bestätigt ihre Prognose für 2018. Im Gesamtjahr soll das Angebot um etwa 8 Prozent wachsen. Das entspricht einem etwas geringeren Wachstum im Vergleich zur bisherigen Prognose einer Expansion von 8,5 Prozent. Die Treib-stoffkosten werden sich um etwa 850 Millionen Euro gegenüber Vorjahr erhöhen. Der Konzern geht jedoch nun davon aus, dass die Stückerlöse im Gesamtjahr leicht steigen werden. Die Senkung der um Währungs- und Treibstoffeffekte bereinigten Stückkosten wird voraussichtlich etwa ein Prozent betragen, negativ beeinflusst von höher als geplanten Integrationsaufwendungen bei Eurowings. Außerdem erwartet der Konzern nun einen leichten Ergebnisrückgang im Bereich Aviation Services. Dieser steht im Zusammenhang mit der Ergebnisverschlechterung im Bereich Weitere Gesellschaften und Konzernfunktionen in der ersten Jahreshälfte, der durch den Wegfall von Währungsgewinnen im Vorjahr bedingt war. Insgesamt geht die Lufthansa Group jedoch unverändert davon aus, dass das operative Ergebnis (Adjusted EBIT) nur leicht unter dem Niveau des Rekordjahres 2017 liegen wird.



"Die anhaltend starke Nachfrage macht uns zuversichtlich, trotz einer schwierigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr auch in der zweiten Jahreshälfte eine gute Erlös-entwicklung zu erzielen. Wir werden außerdem weiter von der deutlich gestiegenen Kosteneffizienz der Network Airlines profitieren. Eurowings will nach dem erheblichen Kapazitätsausbau nun im nächsten Jahr wieder profitabel werden. Wir werden außerdem die Strukturen schaffen, um die Profitabilität von Eurowings in den nächsten drei bis vier Jahren auf das Niveau der wichtigsten Wettbewerber zu heben", sagt Finanzvorstand Ulrik Svensson.



IFRS 15



Der Berichtsstandard IFRS 15 zu "Erlösen aus Kundenverträgen" führt zu einer Veränderung der Erlös- und Kostenpositionen insbesondere bei den Network Airlines und Eurowings. So werden beispielsweise passagierabhängige Flughafenentgelte und Steuern, die früher sowohl auf der Erlös- als auch auf der Kostenseite erfasst wurden, aus der Gewinn- und Verlustrechnung herausgekürzt. Dadurch verringern sich sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben. Da das EBIT nicht betroffen ist, erhöht sich rechnerisch die EBIT-Marge. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen erfolgt nicht.



Detaillierte Zahlen können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/meldungen/finanznachrichten/investor-relations-finanznachricht/datum/2018/07/31/starkes-wachstum-aller-airlines-praegt-die-entwicklung-der-lufthansa-group-im-ersten-halbjahr.html



Der Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2018 wird zeitgleich mit dieser Pressemitteilung am 31. Juli um 07:30 Uhr unter investor-relations.lufthansagroup.com veröffentlicht.



