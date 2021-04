Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lage im europäischen Flugverkehr sei nach wie vor schwierig. Immerhin seien zuletzt positive News aus Amerika gekommen. So würden die US-Airlines ein starkes Sommergeschäft erwarten. Allerdings könnten weder Lufthansa-Aktien noch die Anteilscheine von Ryanair davon heute profitieren.Nach United Airlines und Delta bestätige nun auch American Airlines diesen positiven Trend. Vor allem dank der positiv verlaufenden US-Impfkampagne dürften die Buchungen gestiegen sein. Hintergrund: In den USA seien bereits 40 Prozent der rund 330 Millionen Einwohner mindestens einmal geimpft.Diesen Impfstatus würden die Amerikaner nun nutzen wollen, um Familie und Freunde zu besuchen oder einfach nur in den Urlaub zu fahren. Bei den Business-Reisen und den Interkontinental-Flügen bleibe die Nachfrage allerdings vergleichsweise schwach. Immerhin: Das "Handelsblatt" habe jüngst berichtet, dass die USA und Großbritannien sich schon im Mai für Reisen zwischen den beiden Ländern mit hoher Impfquote öffnen könnten. "Das ist sehr ermutigend, und wir stehen bereit", so American-Airlines-Chef Doug Parker.Zumindest würden bereits vereinzelt Transatlantik-Flüge angeboten. So wolle Lufthansa-Partner United Airline geimpfte Passagiere nach Kroatien, Griechenland und Island fliegen. Für diese Destinationen seien die Suchanfragen im März um 61 Prozent gestiegen, so das US-Unternehmen. Und auch Delta Airlines biete Flüge für Menschen, die bereits einen Piks erhalten hätten, nach Island an."Der Aktionär" gehe davon aus, dass flexible Billigflieger wie EasyJet oder Ryanair schneller wieder in die Spur kommen würden als die großen Netzwerk-Airlines. Wer bei den Anteilen von Ryanair investiert sei, sollte den Stopp unverändert bei 13,50 Euro belassen. easyJet-Investoren würden bei 7,80 Euro abspringen.Und Aktionäre der Lufthansa platzieren eine Stopp-Loss-Order weiter bei 9,50 Euro, so Carsten Kaletta. US-Airlines befinden sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". (Analyse vom 23.04.2021)