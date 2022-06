Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie befinde sich seit einige Wochen wieder im Sinkflug, obwohl die Nachfrage wieder anziehe. Hintergrund sei, dass durch den Kapazitätsabbau in der Pandemie nun das Personal an allen Ecken und Enden fehle. Immerhin, die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss habe bekannt gegeben, einen staatlichen Milliardenkredit vorzeitig zurückzugeben.Nicht nur in Europa herrsche oft Chaos am Flughafen. Weil die Passagiere schneller zurückkämen als gedacht, stecke die Luftverkehrsbranche in Schwierigkeiten. Airlines hätten in der Corona-Pandemie Personal abgebaut, das ihnen jetzt fehle, sei es an der Passagierkontrolle, in der Flugzeugabfertigung oder in der Kabine. Auch Lufthansa und die Konzerntochter Eurowings hätten Hunderte Flüge allein im Juli gestrichen.Anlegern gefalle dieser Umstand natürlich nicht und die Lufthansa-Aktie habe seit Monatsbeginn bereits über 10 Prozent verloren. Auch die wichtige Unterstützung am GD200 bei 6,56 Euro habe den Kursverfall nicht aufhalten können. Zum Wochenschluss sei der Titel nun auch unter den nächsten Support bei 6,20 Euro gefallen. Schließe der Markt heute unter dieser Marke, werde ein neues Verkaufssignal ausgelöst und weiterer Abwärtsdruck entstehe.Kleiner Trost sei zumindest die neueste Meldung aus dem Lufthansa-Konzern. Die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss habe den wegen der Corona-Pandemie vom Staat verbürgten Milliardenkredit vorzeitig zurückgegeben. Das Unternehmen habe damit den Einbruch im Flugverkehr überbrückt. Es könne sich künftig über die Lufthansa Group am Kapitalmarkt finanzieren, habe Swiss am Donnerstag in Zürich mitgeteilt. Der Kredit habe eine Laufzeit bis 2025 gehabt.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa