Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,82 EUR +1,89% (17.03.2020, 16:09)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,948 EUR +4,05% (17.03.2020, 16:24)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise reiße den deutschen Luftverkehrskonzern tief in den Abgrund. Die US-Ratingagentur Moody's habe die Lufthansa jetzt in den sog. Ramsch-Bereich abgestuft. Ba1 bedeute demnach zwar die höchste Stufe in diesem Bereich, entspreche jedoch nicht mehr für ein Rating im Investmentbereich. Die Verbreitung des Coronavirus, ein düsterer Ausblick für die Weltwirtschaft, fallende Ölpreise und der Verfall von Vermögenswerten würden zu einem "Kredit-Schock" in vielen Sektoren führen, heiße es. Der Personenflugverkehr sei davon besonders stark getroffen.Das Profil von Lufthansa als Kreditgeber sei ohnehin schwach gewesen. Durch die Folgen des Coronavirus sei mit einem deutlichen negativen Cashflow im Jahr 2020, einer niedrigeren Liquidität und einem höheren Verschuldungsgrad zu rechnen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: