Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe dem deutschen Luftverkeherskonzern im ersten Quartal - das noch nicht so stark vom Lockdown in vielen Ländern betroffen gewesen sei wie im derzeit laufenden zweiten Quartal - einen Milliardenverlust beschert. Unter dem Strich sei ein Minus von 2,1 Mrd. Euro nach einem saisontypischen Minus von 342 Mio. ein Jahr zuvor in den Büchern gestanden. Eine Prognose für das Gesamtjahr traue sich der Vorstand weiterhin nicht zu, erwarte allerdings unverändert einen signifikanten Rückgang des operativen Ergebnisses.Indes bereite der DAX-Konzern die Mitarbeiter trotz ihrer geplanten Rettung durch den deutschen Staat in der Corona-Krise auf herbe Einschnitte vor. Das Management wolle die Stückkosten gegenüber dem Vorkrisenniveau "deutlich" senken. Genauere Angaben zu einem Stellenabbau habe die Lufthansa zunächst nicht gemacht.Um Kredite und Zinsen zügig zurückzahlen zu können, werde das Unternehmen seinen freien Barmittelzufluss im Vergleich zur Zeit vor der Krise deutlich steigern müssen, habe Vorstandsmitglied Thorsten Dirks gesagt. Dabei erwarte die Lufthansa nur eine schrittweise anziehende Nachfrage nach Flugreisen. Während zuletzt fast 700 der 763 Flugzeuge des Konzerns am Boden gestanden seien, dürften auch im kommenden Jahr noch 300 und im Jahr 2022 noch 200 Maschinen nicht fliegen, schätze das Management. Für 2023 erwarte der Vorstand weiterhin eine um 100 Flugzeuge verkleinerte Flotte.Die Lage bei der Lufthansa bleibe schwierig, die Lufthansa-Aktie daher weiterhin ein ganz heißes Eisen. "Der Aktionär" rate nach wie vor davon ab, beim DAX-Titel einzusteigen - weder auf der Short- noch auf der Long-Seite. Zumal es eine Vielzahl an Aktien gebe, die durch das Coronavirus ebenfalls stark unter Druck geraten seien, deren Geschäftsmodelle aber nicht derart extrem eingeschränkt würden wie derzeit bei der Kranich-Airline, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.