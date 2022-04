Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,116 EUR +2,01% (11.04.2022, 19:37)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,091 EUR +1,93% (11.04.2022, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





KölnKulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Damit sei nicht unbedingt zu rechnen gewesen: Der Hamburger Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne habe seine Beteiligung an der Lufthansa auf mehr als zehn Prozent aufgestockt. Seine private Beteiligungsgesellschaft habe ihre Beteiligung auf 10,01 Prozent verdoppelt, wie aus einer Pflichtmitteilung vom Montag hervorgehe. Die Aktie drehe daraufhin in die Pluszone.Vor gut vier Wochen habe der 84-jährige Milliardär seinen Anteil von drei auf fünf Prozent aufgestockt und damit zum zweitgrößten Aktionär hinter dem Bund (14 Prozent) avanciert. Die aktuelle Zehn-Prozent-Beteiligung sei gemessen am Börsenkurs mehr als 800 Millionen Euro wert.Die Lufthansa sei für die Kühne Holding "eine hervorragende Abrundung des bisherigen Beteiligungsportfolios, in der logistisches Know-how über diverse unabhängige Beteiligungen gebündelt ist", habe die Nachrichtenagentur Reuters aus der Erklärung zitiert. Er lege Wert darauf, dass alle seine Unternehmen "ihre Eigenständigkeit im internationalen Wettbewerb behaupten". Sein Vertrauter Karl Gernandt habe ergänzt, Kühne wolle für die Lufthansa ein "langfristiger, stabiler und verlässlicher Partner" sein. "Dies gilt umso mehr, als die gesamte Logistikbranche vor anspruchsvollen Herausforderungen steht."Die Lufthansa-Aktie gewinne dank der News am Montagnachmittag rund 2,5 Prozent auf 7,13 Euro, nachdem der Titel bis dahin noch im Minus notiert habe.Übergeordnet gilt weiterhin: Ein Lufthansa-Engagement ist nur für mutige Anleger ratsam, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Wer investieren wolle oder bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 5,20 Euro. (Analyse vom 11.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: