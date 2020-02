Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,69 EUR -4,73% (28.02.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,65 EUR -2,71% (28.02.2020, 22:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Druck auf die Reisebranche wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schlage weiter mit voller Wucht auf das Papier des deutschen Luftverkehrskonzerns durch. Auch am Freitag habe sich der massive Ausverkauf fortgesetzt. Seit Jahresbeginn sehe es bei der Lufthansa-Aktie so düster aus wie bei keinem anderen DAX-Wert. Die Lufthansa verliere mehr als 25% und sei damit mit Abstand der größte Verlierer im deutschen Leitindex.Zudem habe die Lufthansa am Freitag angekündigt, angesichts der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus ihre Kurzstreckenflüge in den kommenden Wochen deutlich eindampfen zu wollen. Darüber hinaus prüfe die deutsche Fluggesellschaft die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen Kurzarbeit zu beantragen. Auch auf der Langstrecke dürfte die verschärfte Situation zu spüren sein. Die aus den aktuellen Entwicklungen zu erwartende Ergebnisbelastung sei laut Lufthansa noch nicht abschätzbar. Am 19. März wolle der DAX-Konzern seine Finanzkennzahlen vorlegen.Durch den jüngsten Kurseinbruch sei die Lufthansa-Aktie auch unter das bisherige 52-Wochen-Tief bei 12,58 Euro zurückgefallen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link